Luís Castro confirma saída de Filipe Celikkaya rumo ao Sporting: «Já não adianta negar»

"Já não adianta negar. Penso que estará quase no Sporting. Quis seguir o seu caminho e desejo-lhe muito sucesso", afirmou Luís Castro, treinador do Shakhtar Donetsk, numa conferência promovida com jornalistas portugueses, confirmando a ida de Filipe Celikkaya para o Sporting, onde irá orientar a equipa B.





"Vai para uma instituição histórica, o que é positivo para ele", referiu ainda sobre Celikkaya, afirmando que o substituto do treinador adjunto deve vir de Portugal.