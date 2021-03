Luis Enrique explica chamada de Porro à seleção espanhola

A presença de Pedro Porro na convocatória de Luis Enrique para os próximos jogos da seleção espanhola foi uma das novidades apresentadas esta segunda-feira e, após o anúncio, o selecionador da Roja explicou a sua opção em conferência de imprensa.





"Tenho muitos jogadores que podem jogar em várias posições, como o Olmo, Oyarzabal, Canales, Pedri, Bryan, Marcos Llorente, Porro, os laterais... Muitos podem jogar em diferentes posições e isso beneficia e ajuda. Mas estão selecionados para jogar nas suas posições, que é onde renderam. Devemos atuar como uma equipa no ataque e na defesa", disse o selecionador principal espanhol, que depois voltaria a falar no lateral do Sporting a propósito da chamada de Eric García e a ausência de Kepa."Cada caso é um caso. O Eric não joga muito, mas não é por algo desportivo, é profissional. É um risco que corro, todos conhecemos a realidade. Jogou 15 minutos há uns dias, é certo que não está em forma. Mas confiámos nele. Apesar da sua situação, creio que pode ajudar-nos muito. Na lateral só vem o Porro. Temos muitas baixas, duvidei se trazia alguém mais, mas vamos adaptar outros jogadores, seja com mudança de posição ou de sistema", disse.Minutos antes, o selecionador dos Sub-21 falou da 'fuga' de Porro para a seleção principal - tal como Bryan e Pedri. "Para nós, digo-o sempre, é um orgulho vermos tantos jogadores dos Sub-21 na seleção principal. A nossa prioridade é formar jogadores. É um processo que vem desde lá atrás, de todos os selecionadores. Para nós é o maior dos orgulhos que haja um selecionador tão valente. Não afeta nada, porque estamos preparados para isso. Iremos aproveitar outros jogadores muito bons que temos. Aparecerão desconhecidos para o grande público, mas que estarão na montra", disse Luis de la Fuente.