Luís Figo e a presidência do Sporting: «Não era o momento indicado»

O Natal está a chegar e Luís Figo e a sua fundação ofereceram uma tarde diferente a muitas crianças de meios desfavorecidos da Grande Lisboa, levando-os ao Teatro Politeama para ao musical "Rapunzel", de Filipe La Féria. Quase nenhuma daquelas crianças viu Luís Figo jogar, mas todas sabiam a importância do antigo capitão da Seleção e muitos foram os pedidos de fotos e autógrafos. O ex-futebolista também estava com um sorriso na cara e disse mesmo que "não há nada como ver crianças felizes."Com o ruído das gargalhadas dos jovens como som ambiente, Luís Figo aproveitou para comentar a situação habitual do Sporting. Falou-se da hipótese de Figo assumir a presidência dos leões, mas o próprio admite que "não era o momento indicado". "Não resido em Portugal e seria muito complicado. Mas não sei o que vai acontecer no futuro", afirma, desejando que esta direção, liderada por Frederico Varandas, consiga fazer um bom trabalho: "Só espero que tudo fique mais estável e que voltem os títulos, tal como o clube merece."Por fim, o Bola de Ouro de 2000 comentou a entrega do prémio deste ano a Luka Modric, dizendo que o croata "merece o máximo respeito". "Fez um ano fantástico e ganhou com todo o mérito. O Cristiano é um amigo e só o posso felicitar pelo que tem feito ao longo da sua carreira."