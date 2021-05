Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Luís Filipe recorda 2002 e comenta título do Sporting: «Impossível segurar as pessoas» Record ouviu antigos campeões no dia em que os leões voltam a festejar a conquista do campeonato





• Foto: Rui Minderico