Luís Gestas desafia Frederico Varandas

Numa publicação feita no Facebook pessoal, Luís Gestas, vogal do Conselho Diretivo liderado por Bruno de Carvalho, desafiou Frederico Varandas, atual presidente do Sporting, a colocar-se, no fim da época, perante a avaliação dos sócios sportinguistas.





"Verdadeira coragem é, tal como aconteceu por diversas vezes no passado recente, convocarmos os sócios para avaliarem o nosso trabalho, e de forma desprendida, ouvirmos e aceitarmos a sua magna vontade. Maio, no final da época desportiva era um bom momento para isso, mas a verdadeira coragem, essa só existe nos corajosos", escreveu o ex-dirigente, destituído no verão passado com os restantes membros do Conselho Diretivo de BdC.