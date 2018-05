Continuar a ler

O Sporting tem vivido dias conturbados. Em 15 de maio, antes do primeiro treino para a final da Taça de Portugal, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na Academia do clube, em Alcochete, por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos do clube, que agrediram técnicos e jogadores, tendo a GNR detido 23 dos atacantes."Temos de nos agarrar ao que temos, ao que fizemos e ao que devemos fazer, e não pensar no que não foi feito", disse o técnico, relativizando assim os acontecimentos."O nome do Sporting é de tal maneira importante que acaba por ser um prazer estar aqui, mas também uma responsabilidade. Entendeu a administração que devíamos representar Portugal aqui neste território e assim o fizemos com muito orgulho, com a consciência que tínhamos de ser dignos e responsáveis", concluiu.Miguel Martins, um dos responsáveis pelo museu do Sporting, lembrou a "digressão histórica" de 1978, um ano antes do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e Portugal, em 1979."Quando a China estava ainda fechada ao mundo, o Sporting conseguiu representar esta visita, que passou por cidades como Macau e Pequim", disse, acrescentando: "Mais do que pelo desporto, o futebol foi um pretexto para um ato político. Estamos aqui para recordar esse momento, para celebrar e reforçar as relações estabelecidas há 40 anos".O Sporting B derrotou na segunda-feira a seleção de Macau por 7-0. Marco Túlio, Ronaldo Tavares, Ary Papel, Kenedy, Pedro Marques, Diogo Brás e Guilherme Ramos apontaram os golos da vitória leonina.