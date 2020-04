Luís Maximiano assume sonho da Seleção e deixa conselhos aos mais novos

Em entrevista ao canal de instagram 'Futbol Emotion', Luís Maximiano assumiu que chegar à Seleção Nacional é um objetivo e que irá trabalhar para tal. E por falar em trabalho, Max assume que isso é algo necessário para se chegar ao topo e é mesmo esse o principal conselho que deixa aos jovens de hoje em dia.





"Tenho as minhas ambições, como qualquer um. Acho que todos lutam por esse objetivo. Representar a Seleção é algo único, é especial. Claro que todos sonhamos com isso. E o meu caso não é diferente", começou por dizer o guardião, que em seguida apontou alguns conselhos para os jovens."O conselho que eu posso dar é que tem de se trabalhar muito, mesmo. Quem está no futebol sabe que é muito complicado. Passamos por coisas que ninguém imagina. Eu saí de casa com 13 anos. Não sabia se ia ser jogador ou não. Tive de abandonar os meus pais em busca de algo que não sabia se era possível. Foi um risco. Há muita coisa que se passa no futebol, muita crítica. Algumas pessoas gostam de falar sem saber o que nós passamos. Acho que nos vêem como máquinas mas nós somos humanos, também erramos. É preciso ter uma mentalidade muito forte porque nem sempre as coisas vão correr bem. É impossível", explicou."Se tens 13, 14 ou 15 anos e não estás a jogar, é possível seres jogador na mesma se trabalhares. Mas é preciso ter uma mentalidade muito forte mesmo para aguentar tudo o que está à volta do futebol, ter uma paixão enorme pelo jogo e o trabalho. Não se chega a lado nenhum sem o trabalho", frisou."O que eu diria a mim mesmo quando tinha 12 ou 13 anos, porque nessa altura eu acreditava que podia ser jogador mas era um sonho muito longínquo, é que sim, que é possível, apesar das saudades de casa, ou do jogo ter corrido mal. O conselho que daria era para continuar a ser positivo e trabalhar, porque o sonho não é impossível. Toda a gente começa sem nada. Eu comecei sem nada e neste momento estou a começar a fazer a minha carreira. Se foi possível para mim é possível para todos", concluiu.