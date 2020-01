Luís Maximiano deixa mensagem a Bruno Fernandes: «Este adeus dói-me no coração»

Através das redes sociais, Luís Maximiano deixou uma mensagem de despedida a Bruno Fernandes, numa publicação na qual deixa elogios ao médio, que como se sabe vai trocar o Sporting pelo Manchester United. Na sua publicação, feita no Instagram, o guarda-redes lembra o papel do até agora capitão na sua integração e assume que esta mudança lhe irá doer no coração.





"Sem dúvida a pessoa que mais me apoiou desde o meu primeiro dia na equipa principal. Pelo grande jogador que és, pela grande pessoa que és, desejo que brilhes e que jogues o teu futebol sempre com a mesma paixão e amor que tu tens. Ensinaste-me muito e eu nunca vou esquecer tudo o que passamos. Este adeus dói-me no coração, mas independentemente da distância estaremos sempre juntos. Brilha meu irmão, que eu cá estarei sempre para te apoiar", escreveu o guardião.