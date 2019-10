Luís Maximiano: «Era bom voltar a conquistar a Taça»

Luís Maximiano deve ser o guardião do Sporting na Taça. Apesar de não ter jogado a última final, o jovem esteve no Jamor e não esconde que a equipa deseja repetir este triunfo. "Era bom voltar a conquistar a Taça, mas temos de pensar no jogo de Alverca e logo se vê o que vem a seguir. Foi um troféu que conquistámos o ano passado, e queremos voltar a ganhar, mas temos de pensar num jogo de cada vez. Vamos pensar na vitória com o Alverca, e só depois no próximo jogo", afirmou a Sporting TV, onde também mostrou o máximo respeito pelo advsersário.





"Se vamos pensar que os jogos são fáceis não vai dar pois as equipas estão supermotivadas para jogar contra o Sporting. Independentemente de estar no CNS, o Alverca tem qualidade, bons jogadores, e quando se disputa a Taça de Portugal ninguém pensa no escalão em que está, só em ganhar. São 11 contra 11 e tudo pode acontecer. Vamos começar a nossa caminhada para a Taça, será em Alverca como no ano passado, e queremos que seja uma bela caminhada na prova".Há 15 dias a trabalhar com Silas, o guarda-redes mostra-se confiante no trabalho que está a ser desenvolvido. "O Silas já passou pelo lado dos jogadores e assim a mensagem passa mais rapidamente. Estamos mais à vontade para falar com ele", acrescentou o jogador que espera ver a equipa a continuar a crescer: "Quem joga no Sporting tem de ter sempre confiança, independentemente de um ou outro resultado menos bom, temos de ter os níveis de confiança altos. O nosso plantel tem qualidade e não há que temer nada".