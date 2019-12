Luís Maximiano está a viver um sonho: «Sinto que não é real»

Luís Maximiano conquistou a titularidade no Sporting, e admite que está a viver um sonho. "Sinto que não é real. Eu tenho a oportunidade de jogar mas ainda não acredito que é real, e às vezes fico a ver fotos em Alvalade ou de algum jogo pois não me parece verdade que esteja a acontecer", afirmou no programa 'Porta 10 A', transmitido na Sporting TV, onde também mencionou as estreias em casa no campeonato e na Liga Europa frente a Moreirense e PSV, respetivamente: "Foram sensações únicas, e eu revivi tantas vezes esses momentos na minha cabeça. Quando chegou a hora senti-me familiarizado com isso. Parecia que conhecia o ambiente e senti-me em casa…É um ambiente único só ir para o aquecimento e pisar o relvado...É algo que vai ficar para sempre gravado na minha memória".Assegurando que já controla "bem as emoções", o guardião não teve dúvidas em eleger a melhor defesa e o título que mais prazer lhe deu a conquistar em Alvalade. "Uma que me fica na memória foi na Suíça, durante pré-época, num cabeceamento com a bola a bater no chão (particular com St. Gallen 2-2). Foi a primeira grande defesa na equipa principal e foi marcante", admitiu o jogador que também destacou a conquista do campeonato de sub-17, no Seixal: "Todos os títulos são saborosos, mas o de sub-17 em que fomos jogar ao Seixal foi especial. Frente ao Benfica bastava o empate e eles tinham a festa preparada. Estavam a ganhar ao intervalo, mas nós vencemos 3-2 e passámos para a frente na penúltima jornada. Era um campeonato fugia há 11 anos".Admitindo que a adaptação à Academia foi "complicada", o jogador também destaca a relação de amizade que construiu com Bruno Fernandes. "Os meus amigos estão no futebol pois quando entrei na Academia foi como ficar uma bolha. Os amigos que tinha são os que tenho tirando alguns do futebol como o Bruno Fernandes desde que chegou cá. As amizades cresceram comigo", acrescentou o guardião que considera que tem o melhor "emprego do Mundo".