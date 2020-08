Luís Maximiano estabelece a primeira meta: «Atingir a fase de grupos da Liga Europa»

Luís Maximiano, o dono quase absoluto da baliza do Sporting na temporada passada, reconhece que o grupo de trabalho liderado por Rúben Amorim está a trabalhar com um objetivo bem definido: ultrapassar as eliminatórias e chegar à fase de grupos da Liga Europa. Mas, não só.





"O primeiro grande objetivo é atingir a fase de grupos da Liga Europa, porque é o primeiro que está ao nosso alcance, mas uma equipa como o Sporting luta sempre por ganhar todos os jogos e é o que nós pretendemos: ganhar todos os jogos que nos forem aparecendo e pensarmos sempre jogo a jogo", refere o jovem guardião dos leões, que não via a hora de voltar a Alcochete."Estávamos ansiosos pelo início da nova época, queríamos muito começar, trabalhar e quanto mais depressa vierem os jogos de pré-época melhor, para ficarmos melhor preparados", assume Max, antes de admitir que, com os reforços assegurados até ao momento, o grupo de trabalho verde e branco sai fortalecido."Temos um grupo forte, temos novos jogadores que vão ser integrados agora, mas que certamente vão acrescentar muita qualidade à equipa. Estamos muito ansiosos por fazer uma boa temporada", afirma o guarda-redes, de 21 anos, também ele desejoso de voltar a ver as bancadas dos estádios cheias."É sempre diferente jogar com público nos estádios e, se isso acontecesse, ia ser muito positivo para nós e também para as pessoas que têm saudades de ir a Alvalade. Eu, pessoalmente, prefiro jogar com Alvalade cheio e espero que aconteça em breve", reconhece Luís Maximiano, antes de dirigir-se diretamente aos adeptos do Sporting."Gostava que lutassem connosco, que nos apoiassem durante a época toda e que, juntos, pudéssemos atingir grandes coisas, grandes êxitos", remata, em declarações à Sporting TV.