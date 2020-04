Luís Maximiano: «Este é o jogo mais importante das nossas vidas»

Luís Maximiano esteve esta terça-feira no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, local onde o guardião do Sporting agradeceu o trabalho desenvolvido pelos médicos e, através do tablet, deixou uma mensagem de todo o plantel dos leões.

"É uma honra poder estar aqui, ter contacto com as pessoas que nos estão a salvar. Este é o jogo mais importante das nossas vidas. Quero deixar um agradecimento muito especial a todos os que cuidam de nós. Esperamos que em breve todos possamos estar juntos no estádio", vincou o guardião, de 21 anos, acompanhado de Maria Serrano, presidente da Fundação Sporting e vice-presidente do Conselho Diretivo dos leões.

Quanto ao regresso do plantel à Academia, onde os jogadores têm feito trabalho individual, Max reconhece que as rotinas não diferenciam muito do ‘normal’ dia-a-dia em Alcochete. "Treinamos na mesma de manhã… A única diferença é que o fazemos sozinhos no campo. Temos a sorte de treinar na relva", atirou, manifestando confiança de que o pior está para trás: "É uma situação difícil para todos, mas temos de saber que é temporário e que vai passar. Com as devidas precauções, daqui a uns tempos já estamos a viver a nossa vida normal".





Luís Maximiano entrega tablet com mensagem do Sporting no Hospital São Francisco Xavier Luís Maximiano entrega tablet com mensagem do Sporting no Hospital São Francisco Xavier