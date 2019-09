Luís Maximiano: «Foram anos e anos à espera deste momento»

Luís Maximiano deixou, esta sexta-feira, uma mensagem emotiva aos adeptos do Sporting. Um dia após a estreia oficial na baliza dos leões,, para a Taça da Liga, o guarda-redes, de 20 anos, recorreu às redes sociais para relembrar os primeiros momentos na Academia de Alcochete e os tempos em que vestiu "a pele de adepto"."Foram anos e anos à espera deste momento. Lembro-me como se fosse hoje do primeiro dia em que cheguei à academia. Lembro-me da tristeza com que dei o último abraço aos meus pais e à minha irmã e passei a viver a 350 km de casa, mas com a alegria de viver o meu sonho. Lembro-me da primeira vez em que dormi na academia, e chorei a noite toda por cair na realidade que ia ter de começar a viver sem a minha família por perto. 'Será que tudo isto vale a pena?' Nesse dia, prometi a mim mesmo que ia valer a pena. Lembro-me de nos primeiros treinos, o treinador de guarda redes nos perguntar qual era o nosso sonho. Tinha 13 anos. Todos responderam que tinham o sonho de serem guarda redes profissionais de futebol, mas o meu não.. O meu sonho não era esse.. O meu sonho era ser guarda redes do Sporting Clube de Portugal", começou por escrever o jovem guardião leonino, na página do Instagram.A estreia oficial com a camisola do Sporting ficou manchada pela derrota diante dos vilacondenses, um momento que Maximiano imaginava como sendo o "mais feliz" da sua vida, "mas acabou por não ser"."Durante esse grande percurso, vesti a pele de adepto. Fui ao estádio todos os jogos, cantei ao vosso lado, chorei cada derrota, e festejei cada vitória, sempre com a máxima intensidade das minhas emoções, tal como vocês fazem. Deitei-me todos os dias a pensar em como seria o dia em que vestisse a camisola do Sporting em Alvalade. Esse dia acabou mesmo por chegar. Imaginei-o como o dia mais feliz da minha vida, mas acabou por não ser, mas isto não acaba aqui, ainda existem muitos sonhos por realizar. Não foi de todo a estreia que eu imaginei na minha cabeça durante anos e anos, mas a vida é feita de altos e baixos, e tenho a certeza que vamos sair desta situação e viver momentos muito felizes todos juntos. Precisamos de todos. Obrigado por todo o apoio, e acreditem nos vossos sonhos, pois tudo isto começou com um mero adepto que tinha o sonho de jogar pelo seu clube", finalizou.