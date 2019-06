Luís Maximiano: «Neto já me batizou com uma pancada»

No segundo dia de trabalho, Luís Maximiano fez um resumo dos trabalhos e não deixou de deixar um 'reparo', em jeito de brincadeira, a Luís Neto, uma das caras novas na Academia. "O nosso grupo é muito aberto a pessoas que vêm de fora pois recebemos bem os jogadores novos. O Neto já me batizou ontem com uma pancada no treino, mas os jogadores são sempre bem integrados no nosso grupo que é muito forte. Quem vier será bem recebido", afirmou, entre sorrisos, à Sporting TV, onde ainda fez um balanço dos primeiros dois dias de trabalho: "Os primeiros dias são sempre complicados para as pernas e vamos estar um bocado doridos, mas é assim todos os anos... Já estamos habituados. Agora temos que fazer uma boa recuperação para estarmos bem para cada treino e cada jogo".O guardião ainda se mostrou-se satisfeito por integrar um "grupo forte", e destacou a aposta que o Sporting está a fazer na formação. "É bom para nós que viemos da formação e sempre tivemos o sonho de representar a equipa principal. Para os jovens que olham para nós é um exemplo pois pensam se é possível para nós também é para eles. O que posso prometer é muito trabalho diário e tentar dar sempre o meu melhor em prol da equipa e do clube", concluiu.