Luís Maximiano: «Sempre gostei de me atirar para o chão»

Luís Maximiano, em entrevista ao programa 'Porta 10 A' transmitido na Sporting TV, fez uma retrospetiva da sua vida na Academia. Garantindo que busca sempre "a perfeição", o guardião garante que gosta de lider com a pressão, e até confessa que se tornou guarda-redes porque sempre gostou de "atirar-se para o chão".Ao analisar o princípio da sua carreira, o jovem guardião lembrou os jogos disputados primeiro em Celeirós, onde nasceu, e a decisão de ir para a baliza. "Tentava imitar o que os guarda-redes faziam e atirava-me para cima da cama. Eu gostava de me atirar para o chão, e um dia disse ao meu pai que queria ir para a baliza. Ele disse-me que chegava a casa sujo, mas gostava da baliza. Na altura o principal eram os estudos, mas eu sonhava e acreditei sempre. Havia treino um dia por semana e essa quarta-feira era o melhor dia", garantiu o jovem que ainda disse que preferia "fazer cortes" a ter a bola.Aos 12 anos chegou o convite do Sporting, e Maximiano recordou as dificuldades que sentiu em deixar a casa dos pais para vir para Alcochete. "O Sporting começou a abordar os meus pais a meio da época, mas eles não me disseram. Entretanto alguns miúdos começaram a perguntar-me se ia para o Sporting, os diretores diziam-me para não ir para o Sporting e até treinei na equipa principal... Eu não sabia de nada. Acabei por perguntar à minha mãe que dizia que era mentira mas, no final do ano, disse-me que era verdade mas que tinha de ir para a Academia. Perguntou-me se queria ir e eu disse que sim... Caiu-lhe tudo mas disse que não me ia prender, tinha 12 anos mas não pensei duas vezes pois sempre fui sportinguista", assegurou.Sobre o momento que vive, o guardião admitiu que continua a estar insatisfeito como o seu rendimento, mesmo quando é elogiado. "Temos de trabalhar muito, mais que os jogadores de campo, na minha opinião. A baliza é uma posição muito específica que exige muito treino físico e mental. Eu lido bem com a pressão, mas em miúdo sentia-me mais nervoso quando o meu pai vinha ver o jogo pois sentia a necessidade de mostrar-lhe que estava a trabalhar", acrescentou o jovem que ainda recordou a estreia em Alvalade: "A partir do momento da estreia retira-se um peso. A estreia foi como uma barreira que passei pois estava no Sporting mas nunca tinha jogado na equipa principal. O primeiro jogo é o que custa mais emocionalmente, mas a partir daí quantos mais jogos melhor, pois olhamos com mais otimismo para os seguintes".