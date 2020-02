Luís Maximiano: «Sinto-me mais motivado com a comparação com o Rui Patrício»

Numa breve conferência de imprensa, Luís Maximiano fez a antevisão do jogo com o Basakeshir, e até comentou as comparações que fazem entre si e Rui Patrício.





"Esta não é a minha estreia europeia pois já joguei em Alvalade. Sei que será um jogo dificil pois eles querem ganhar e nós também. Nós desejamos passar a eliminatória e o meu foco está no jogo de amanhã que será difícil", afirmou o guarda-redes que ainda foi questionado sobre as suas semelhanças com Rui Patrício: "O Rui foi é um grande guarda-redes, mas eu tenho o meu caminho que é diferente. Não sinto mais peso por isso, sinto-me até mais motivado", atirou.