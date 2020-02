Luís Maximiano: «Voltamos a Lisboa desiludidos»

O Sporting empatou (1-1) este sábado frente ao Rio Ave e Luís Maximiano, guarda-redes dos leões, não escondeu a desilusão pelo resultado alcançado em Vila do Conde.





"Saio da partida muito triste, pois o Sporting entra sempre para ganhar. Hoje não conseguimos os 3 pontos e voltamos a Lisboa desiludidos. No fundo, acabámos por conseguir o empate e saímos daqui com 1 ponto. Mas queremos sempre ganhar, fizemos tudo para isso. Há que olhar para a frente e continuar o caminho, pois ainda não acabou e há muito jogo até o fim. E certamente vamos ganhar muitos mais jogos", disse o guardião de 21 anos à SportTV."A nossa equipa tem muitos jogadores. Claro que esses jogadores são importantes, pois têm muita qualidade, mas não podemos depender de um ou dois jogadores, mas sim da equipa. E como equipa fazemos sempre tudo para ganhar. Foi o que fizemos aqui hoje, independentemente de quem jogou. Quem jogou, entrou com o pensamento na vitória."