Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Luís Neto com melhoras depois da 'missão sacrifício' em Braga Disponibilidade do central para o jogo com o Nacional não está em risco





Luís Neto com melhoras depois da 'missão sacrifício' em Braga