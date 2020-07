Luís Neto diz que a última época do Sporting "não pode acontecer nunca mais"

Luís Neto fez um balanço da época que agora terminou e disse que é preciso mais e melhor no Sporting. Através das redes sociais, o central leonino sublinhou que "os maiores responsáveis" são os jogadores e apelou a que não se faça uma 'caça às bruxas' mas sim uma análise construtiva ao rendimento da equipa em 2019/20.





"Mais uma época finalizada, um regresso a Portugal e ao futebol português muito longe do que idealizava, muitos contratempos, muitas mudanças, mas como já disse algumas vezes, os maiores responsáveis somos nós que estamos dentro de campo e podemos mudar o rumo das coisas com golos ou defesas. As vitórias ajudam a estabilizar e a verdade é que este ano tínhamos obrigação e o dever de ganhar muitos dos jogos que perdemos. E o futebol é bom numa coisa. O amanhã é já uma nova oportunidade. Por isso agora é altura de refletir, não para arranjar culpados mas para pensar em corrigir uma época que não pode acontecer nunca mais", referiu o internacional português no Instagram.Neto acrescentou que o clube está no "caminho certo" e deixou uma mensagem aos "verdadeiros adeptos": "Acredito que o novo campeonato vai ser diferente, agora mais do que nunca estamos no caminho certo, com as ideias bem definidas e com um caminho bem traçado. Obrigado aos verdadeiros adeptos que mesmo quando não merecíamos, estiveram sempre presentes. O Sporting somos nós mas são ainda mais vocês."