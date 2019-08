"É um resultado que pesa, muito difícil de aceitar pelo que fizemos na 1ª parte. Penso que interpretámos bem o jogo, tivemos 3 ou 4 oportunidades para fazer golo, iniciámos na frente. Parece-me que entrámos bem mas depois há uma sucessão de erros que não se podem cometer a este nível. O resultado, após o livre de Grimaldo, foi complicado"

"Quero agradecer aos adeptos, temos de aceitar, olhar, refletir e tentar já no próximo jogo, para o campeonato, começar bem. Isto é para apagar rápido, não há outra maneira de dar a volta por cima"

Reforço para a nova temporada, o defesa central Luís Neto não poderia ter desejado pior estreia ao serviço do Sporting, ao perder por 5-0 diante do Benfica . Um resultado que no entender do internacional português "pesa", especialmente tendo em conta aquilo que os leões fizeram na primeira metade.