Luís Neto garante: «Deixo tudo em campo e assim serei aqui no Sporting»

Caras novas e velhos conhecidos no arranque dos trabalhos do Sporting



Caras novas e velhos conhecidos no arranque dos trabalhos do Sporting

Aos 31 anos, o internacional português Luís Neto vai cumprir o sonho de representar um grande. O defesa, que na última temporada representou o Zenit, reforça do plantel do Sporting às ordens de Marcel Keizer."Tive algumas oportunidades para voltar, mas não achei que fosse o momento certo. O convite do Sporting foi-me endereçado com máxima vontade de eu vir para cá. Acreditei muito no projeto que me foi apresentado e senti que era a melhor altura para poder regressar e cumprir o sonho de jogar num grande", afirmou Luís Neto em declarações à Sporting TV.O internacional português diz que desde janeiro, quando aceitou o convite, que acompanha o os jogos do Sporting e que espera integrar-se na equipa o mais rápido possível."Sempre fui um jogador que deixa tudo em campo e assim serei aqui no Sporting. Tentarei dar o meu melhor com a minha qualidade, experiência e ajudar o grupo", garantiu.Luís Neto afirma estar "muito feliz" com esta "nova experiência", salinetando ainda que foi "muito bem recebido por todos".