Luís Neto deposita toda a confiança nos adeptos leoninos para levar a melhor sobre o Benfica, no encontro da Supertaça Cândido Oliveira. O defesa central do Sporting assegurou querer "fazer o máximo" para vencer a prova, ainda para mais frente a um rival como o Benfica."Sendo o primeiro jogo da temporada, e com a história que existe entre os dois clubes, não existe outro pensamento que não seja fazer o máximo para vencer a Supertaça. Vamos tentar fazer melhor que na temporada passada. Com esta estrutura, com o apoio de uma grande falange de adeptos e com muita determinação vamos tentar honrar a camisola e fazer o melhor resultado possível", disse o internacional português, em entrevista ao canal 11.Relembre-se que a Supertaça Cândido de Oliveira irá decorrer no próximo domingo, dia 4, no Estádio Algarve.