Luís Neto: «No dia em que o Sporting remar todo para o mesmo lado, cuidado...»

Mesmo a recuperar de lesão, Luís Neto tem noção do momento que afeta o Sporting. A contestação afeta a equipa, já assumiu o treinador Silas, e o central apelou à união dos adeptos em torno da equipa.





“No dia em que o Sporting remar todo para o mesmo lado, cuidado. Os outros clubes vão ter medo”, atirou o defesa, em declarações reproduzidas pelas Sporting TV, reforçando que o plantel precisa de apoio, pois “falta muita época, o Sporting tem muito para jogar”. “Temos a oportunidade agora em casa, com os nossos adeptos, de mostrar personalidade”, reforçou, abordando o clássico com o FC Porto e o dérbi com o Benfica.

“Conseguimos estar no terceiro lugar, é diferente do que tínhamos. Temos três jogos iniciais em janeiro que podem mexer um pouco as coisas. Podemos dar uma mostra da nossa força. A nível europeu, com o Basaksehir, podemos passar à próxima fase, como já mostrámos frente ao PSV Eindhoven”, acrescentou o central.

Neto, recorde-se, já jogou na Turquia, emprestado pelo Zenit S. Petersburgo ao Fenerbahçe e conhece bem o próximo adversário dos leões na Liga Europa. “Nos últimos três, quatro anos, lutou sempre para ser campeão. Tem o contra de não ter muita massa adepta. Quando joga em casa não tem grande apoio, mas é muito organizado, financeiramente estável, com alguma ligação ao governo. Tem boas condições”, descreveu o defesa, acrescentando que o poderio deste emblema de Istambul reside, também, por ser “organizada estruturalmente e a nível tático”. “Os jogadores sabem o que fazer. Vai ser muito competitivo”, rematou.