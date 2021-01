Luís Neto: «O Matheus dizia-me que estava habituado a ganhar coisas no distrital...»

Lançado nos instantes finais da decisão da Allianz CUP, Luís Neto foi o porta-voz do plantel do Sporting na conferência de imprensa posterior ao triunfo sobre o Sp. Braga. Na sua análise, o defesa central, um dos mais veterano do grupo, enalteceu a importância da conquista do leão e também o facto de ter ficado demonstrado que, apesar da juventude, a equipa pode conquistar títulos.



Já se falou muito da vitória, mas que balanço faz desde a pré-época?





É sempre um balanço inicial. Não tivemos um início de época fácil, com adversidades por causa da pandemia. Saímos de uma competição que gostávamos de fazer, estamos a fazer um excelente campeonato e fomos eliminados da Taça de Portugal. Esta conquista vale muito pelo projeto e mostra que esta equipa jovem está capacitada também para ganhar troféus. Estarmos entre as quatro equipas do campeonato e ganhar dois jogos, apesar da inexperiência e de não termos muitos jogadores habitados às grandes decisões, demonstrou que temos um grupo que vai trabalhar até maio para honrar o clube que defendemos. Este é um clube que tem muitos troféus, um palmarés muito grande e que ficou enriquecido.Hoje em dia, com a falta de público, está tudo muito mais audível. É normal, alguém que não gosta do que ouve nos bancos estão mais interativos, mas isso tem de requerer mais paciência de quem arbitra. O árbitro precisa entender que há palavras de futebol que podemos catalogar como normais. Por vezes, há uma palavra mais carregada, mas numa final é normal que a gente mande sentar o banco contrário, que eles nos mandem sentar, mas se isso não passar o risco da má educação, não era necessário expulsar os treinadores. Devia ter sido uma advertência, mas nunca vermelho, porque desvirtua um bocadinho uma competição que está a crescer.Concordo, porque tivemos um grande jogo com o Nacional, depois a eliminação com o Marítimo e o empate com o Rio Ave e, de imediato, a opinião geral era que o Sporting estava a decair e com uma pequena crise. O míster fala muito da oscilação que é ter dois resultados negativos e isso aconteceu-nos. Não podemos pensar que ganhámos ao FC Porto e Sp. Braga e já somos favoritos. Agora é desfrutar, mas amanhã já preparamos o Boavista, um jogo dificílimo e muito importante para seguirmos numa boa senda.Fiquei com o Seba [Coates] para o final, para levantarmos a taça e até achei que tinha medalha. Mas, mais importante que a medalha, a nível pessoal, é levar o troféu para o Sporting. Amanhã temos alguém a mudar o autocarro, porque é mais um título. De certeza que me irá ser facultada uma medalha, não há problema nenhuma.Disse, antes do jogo, que, a ganharmos, seria um título made in Sporting. O Matheus dizia-me que está habituado a ganhar coisas no distrital e agora está a ganhar uma Taça da Liga. É importante capacitar estes jogadores que, seguramente, vão ganhar muito mais. E que eles ganhem o gosto de jogar pelo Sporting e conquistar títulos pelo clube. Isto passou a ser mais real desde que o míster chegou. Fico muito contente e aproveito para dar os parabéns ao Inácio, que fez dois bons jogos. Inácio, Bragança, Quaresma, Max, Jovane, Matheus, teria de os referir a todos, mas claramente ficamos felizes pelo facto de o projeto Sporting ter um título e jogadores que sentem o clube. Queria recordar o Alex, nosso enfermeiro, que está com covid, e o Tabata, que eu próprio fiz questão de o lembrar, pois fazem parte deste grupo e não deixamos ninguém para trás.