Luís Neto: «Se defendermos bem estamos sempre perto de fazer mossa ao adversário»

Luís Neto considera que o golo cedo acabou por ajudar à construção da goleada (0-4) do Sporting em Guimarães. À Sport TV, o central leonino destacou os jogadores "rápidos" que a equipa tem na frente e salientou também a "competitividade" que existe no plantel verde e branco.

Análise ao jogo

"Vínhamos com uma estratégia bem definida, queríamos entrar forte, como é apanágio da nossa equipa, intenso e a pressionar. Claro que marcar cedo ajuda, tivemos ali uma pequena quebra na 1ª parte, mas com a ajuda do golo do Pedro voltámos com o 2-0. Falámos ao intervalo sobre aquilo que era preciso melhorar e depois, face aos jogadores que temos na frente, rápidos, se defendermos bem estamos sempre perto de fazer mossa ao adversário. Entrou gente fresca e isso acontece na nossa equipa: quem entra ajuda muito e é por isso que este grupo é tão especial."

Bom jogo a nível defensivo

"É normal [o entrosamento] com o passar do tempo. Temos esta ideia do míster e confiamos muito naquilo que nos é pedido durante os treinos e todo o processo. Queremos ser exigentes, não facilitar e é a mensagem que passa no balneário. Dar sempre o melhor, a 200 à hora e vemos que é assim. O grupo está muito competitivo, toda a gente entra para ajudar, temos muitos miúdos que podem fazer o trabalho de quem está lá dentro e isso é algo que nos deixa felizes."