Luís Neto sente grupo preparado

Luís Neto, um dos reforços da equipa leonina para a temporada 2019/20, foi ontem no Algarve o porta-voz do grupo de trabalho, repetindo, no essencial, as ideias que Marcel Keizer tinha partilhado na conferência de imprensa. "Queremos começar bem a época, estamos focados num jogo importante, tudo faremos para realizar o melhor jogo possível e começar a época com um resultado positivo. Isso seria importante para ajudar na maratona que será o campeonato", disse o defesa-central, de 34 anos, à Sporting TV, insistindo que a equipa não quer "ter outra ideia para além deste jogo", focando-se apenas na Supertaça.

Quanto ao balanço que faz da pré-época, ele é positivo. "Conseguimos coisas muito positivas e agora que o grupo está completo sinto-o preparado para honrar a camisola. A nossa equipa está preparada", garantiu o defesa.