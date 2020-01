Luís Neto treina sem limitações

Boas notícias para Silas. Depois de ontem já ter integrado o treino com os demais companheiros do Sporting, apesar de o ter feito ainda de forma muito condicionada, Luís Neto voltou hoje a juntar-se ao plantel. Segundo o site dos leões, Renan Ribeiro fez ginásio e trabalho no relvado sendo, por isso, o único ausente às ordens de Silas numa altura em que prepara o jogo com o V. Setúbal (sábado, 20h30), no Estádio do Bonfim.





Recorde-se que Neto sofreu uma fratura da grelha costal, com pneumotórax associado, na sequência de um choque com Luís Maximiano, frente ao Moreirense, a 8 de dezembro, tendo estado uma semana hospitalizado.O Sporting volta a treinar na quinta-feira, às 10 horas, na Academia de Alcochete, à porta fechada.