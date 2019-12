Luís Neto vai ficar internado "alguns dias"

Luís Neto, defesa do Sporting, saiu lesionado aos 22 minutos do triunfo diante do Moreirense, numa jogada com Luther Singh, tendo sido posteriormente substituído por Sebástian Coates.





Na conferência de imprensa no final do encontro, Paulo Cintrão, assessor de comunicação dos leões, informou que o internacional português sofreu uma fratura na grelha costal com pneumotórax associado, tendo sido diretamente transferido para o Hospital Santa Maria, onde vai ficar internado alguns dias. O jogador, de 31 anos, está "clinicamente estável".