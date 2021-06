Luis Palma fora dos planos do Sporting

O Sporting não está interessado em Luis Palma, atacante hondurenho de 21 anos, que representa o CD Vida.





O jogador estará a ser negociado com o Sp. Braga e poderá chegar ao Minho através de um empréstimo com opção de compra.Fonte oficial da SAD do Sporting garante aque são completamente infundadas as notícias que dão conta de uma alegada intromissão dos leões no negócio.