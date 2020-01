Luiz Phellype abandona relvado em lágrimas

Luiz Phellype esteve pouco mais de dez minutos em campo no Sporting-Marítimo. O avançado brasileiro lesionou-se na sequência de uma disputa de bola com René Santos, defesa insular, caiu mal já fora das quatro linhas e ficou maltratado do joelho direito. Segundo informação dos leões, nas próximas 24 a 48 horas serão realizados exames complementares de diagnóstico para avaliar a gravidade da lesão.

O ponta-de-lança dos leões foi assistido durante alguns minutos, mas quando se levantou e se deslocou para o banco, percebeu-se que a mazela pode ser grave, pois não conseguia colocar o pé direito no chão e estava a coxear.

Já no banco, com Sporar em campo, o novo rival na luta pela titularidade, Luiz Phellype controlava as lágrimas, olhando para o céu, desolado com o que lhe acabara de acontecer.

O desespero viria, a seguir, a levar mesmo o avançado às lágrimas, enquanto mordia uma toalha com raiva. Pouco depois, Phellype deixava o banco rumo ao balneário a coxear e a precisar de ajuda para descer as escadas. Sozinho não conseguia.