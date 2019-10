Luiz Phellype admite: «Precisávamos muito de vencer este jogo»

O Sporting, esta quinta-feira, o LASK Linz, em jogo relativo à 2.ª jornada da Liga Europa.Luiz Phellype, aos 58 minutos, fez o primeiro golo dos leões, que permitiu o empate na partida e a reviravolta no marcador frente aos austríacos.No final do encontro, o avançado brasileiro não escondeu a felicidade por ter ajudado a equipa, realçando a importância do triunfo conquistado. "O sentimento é bom, precisávamos muito de vencer este jogo, porque não vencendo íamos complicar as nossas contas na Liga Europa. Pelo início difícil que foi, o sentimento é bastante bom por termos conseguido dar a volta ao marcador. A estreia a marcar numa prova como a Liga Europa é algo com que sempre sonhamos desde criança. Estou muito feliz", afirmou.Com uma boa entrada na partida, o LASK Linz conseguiu chegar à vantagem primeiro, pelo intermédio de Marko Raguz, aos 16', situação que permaneceu até ao intervalo. Questionado se a atuação dos austríacos tinha sido, em parte, "uma surpresa", Luiz Phellype disse que o Sporting estava preparado para encontrar "uma boa equipa"."Não é surpresa, vimos os vídeos deles, sabíamos que eram uma boa equipa. Ainda falta termos um pouco mais de concentração em alguns momentos, mas o mais importante é que conseguimos vencer. Começámos bem a 2ª parte. O meu golo foi mais um incentivo para virarmos o jogo. Temos de ter essa entrega e vontade desde o início de jogo. Acho que esperamos muito o que acontece para depois poder reagir, isso é muito mau", vincou.Em dois jogos, Jorge Silas conseguiu dois triunfos - um para a Liga NOS (1-0, sobre o Desportivo das Aves) e agora para a Liga Europa. Luiz Phellype crê que os resultados são, de momento, o mais "importante", afirmando que o novo treinador dos leões ainda precisa de tempo para "implantar as ideias"."A equipa não vinha num bom momento, o importante é ganhar. Claro que queremos jogar bem, mas neste momento o importante é vencer. Depois tentaremos vencer e jogar bem, mas o mais importante no futebol são sempre as vitórias. O mister ainda não teve muito tempo para implantar as ideias dele. É bom ter esta paragem para entendermos melhor o que ele pretende", concluiu.