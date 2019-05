Luiz Phellype agastado com empate

Luiz Phellype voltou a ser titular, mas ficou em branco, encerrando uma série de cinco jornadas consecutivas a faturar, algo que o avançado atribuiu ao infortúnio. Com efeito, o jogador brasileiro recorreu às redes sociais, após a partida, para lamentar as oportunidades por si desperdiçadas."Hoje é um daqueles dias em que a gente se cansa de tentar e nada acontece...", sublinhou o camisola 29, que acabou por ser substituído aos 87 minutos, por troca com Diaby, através de uma publicação no Instagram. Ainda assim, Phellype confessou-se "muito feliz com o prémio de melhor avançado do mês", recebido antes do jogo. *