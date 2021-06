Luiz Phellype: «Ainda vou a tempo para voltar e ser melhor do que era antes»

Luiz Phellype, avançado do Sporting, deu este domingo uma entrevista à Rádio Gaúcha, do Brasil, no qual abordou o percurso pelos leões e a conquista do título nacional em 2020/21. Apesar de não ter sido opção de Rúben Amorim, fruto da grave lesão contraída no joelho direito, o ponta-de-lança mantém a ambição de ser importante de leão ao peito.





"O momento da lesão foi complicado. Quando vim para o Sporting sonhava ser campeão e ser um dos protagonistas. Estava numa boa fase mas a lesão, e eu que nunca me tinha lesionado, e no melhor momento da carreira, tornou tudo muito difícil. Queria continuar a evoluir, dar o salto, mas o futebol tem destas coisas. Fiquei mais de um ano lesionado, voltei a treinar sem sentir dores em fevereiro último. Hoje estou bem, já sem dores, e agora vou retomar a carreira donde parei e continuar. Ainda vou a tempo e muita ambição para voltar e ser melhor do que era antes", explicou o atacante brasileiro, de 27 anos, que cumpriu 9 jogos e dois golos pela equipa B verde e branca.A ausência de público nas bancadas acabou por ser um fator importante na caminhada verde e branca para o título, reconheceu Luiz Phellype. "Não era fácil com o estádio cheio sem conseguir resultados. Começámos o ano a ser eliminados da Liga Europa, em casa, e nesse caso, a pressão ia trazer muitas dificuldades. Não ter aquela pressão ajudou a equipa a não se perder, ter sempre o foco no jogo", explicou, frisando: "Desde que cheguei a Portugal, via os adeptos do Sporting com obsessão de voltar a ser campeão. Não é normal um clube deste tamanho estar tanto tempo sem ganhar. O Sporting passou por muita fase difícil. O clube reorganizou-se, entrou nos eixos e tentar fazer tudo dar certo, mesmo sem o investimento dos outros clubes. Foi no trabalho sério que conseguiu este título, é muito importante para o clube conseguir e mostrar que está vivo e nunca deixou de ser grande", garantiu."Este ano, já não há esse peso nas costas, há a Champions para jogar, é uma confiança que o clube ganhou. É ambição querer mais. O Rúben, apesar de ser muito novo, sabe o que os jogadores estão a pensar e o que sentem em campo. Taticamente, não houve muitas diferenças, foi a mentalidade de ele entrar na cabeça e de fazer acreditar que podemos conseguir. Quando toda a gente entende as ideias do treinador e confia nele, é um passo muito grande no sucesso", elogiou.O futuro de Luiz Phellype está em aberto e têm sido propalado o interesse de alguns clubes brasileiros. "Jogar no Brasil, sim. Tenho vontade de jogar, de conhecer e de estar perto da família e dos amigos. Se vai ser agora ou depois, isso não consigo prever."