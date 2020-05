Luiz Phellype: «Bruno Fernandes é como o Ronaldo, quando perde nem consegue falar com ninguém»

Luiz Phellype só tem elogios para Bruno Fernandes. Mas o avançado do Sporting revela que o médio português tem um lado, em certos momentos, demasiado competitivo.





"Às vezes ele extrapola um pouco na vontade e grita aqui e grita ali e discute com o árbitro. Mas não é por ser mau caráter, nada disso. Ele é muito competitivo e não suporta perder. Ele é calmo fora de campo e dentro de campo transforma-se. Ele é como o Cristiano Ronaldo quando perde, não consegue falar com ninguém", conta o brasileiro, ao ESPN Brasil.Luiz Phellype explica que discutia muitas vezes com Bruno Fernandes, mas que no final eram amigos."Eu considero-o um amigo porque me ajudou muito dentro e fora de campo. Nós discutia-mos muito nos treinos (risos). Eu deixava-o falar porque conhecia-o bem. Quando extrapolava, ele depois pedia desculpas. Quem o conhece bem, nem stressa", revela.O avançado brasileiro recorda um episódio específico num jogo do Sporting com o V. Setúbal."Uma vez contra o Vitória de Setúbal estávamos no meio do jogo e eu achei que ele ia passar-me a bola e gritei ‘Bruno’, mas ele chutou e falhou. Ele ficou puto, olhou para mim e disse um monte de coisas: ‘O que você quer? Não posso chutar?’ Disse uma porrada de palavrões (risos). Eu respondi: ‘Tudo bem, Bruno’. Depois, houve uma pausa no jogo, estávamos a beber água e ele veio-me pedir desculpas e disse que estava errado", conta.