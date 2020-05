Luiz Phellype: «Bruno Fernandes ficava todos os dias mais uma hora a trabalhar após os treinos»

Luiz Phellype não tem dúvidas. Bruno Fernandes é o melhor com quem já jogou.





"É de longe o melhor com quem eu já joguei. As pessoas de fora só olham para o que ele faz nos jogos, mas nós, que convivíamos com ele no dia-a-dia e nos treinos entendemos melhor como ele é tão bom", começou por contar o avançado do Sporting, ao ESPN Brasil.O brasileiro ficava impressionado com a persistência do português nos treinos, em Alcochete."O Bruno trabalha muito. É um dos últimos a sair dos treinos. Depois dos exercícios, ele treina livres, penáltis e finalização. Isso reflete-se em campo. Eu gosto de ficar uns 20 minutos a melhorar o que eu preciso no final. Mas eu ia para o balneário, tomava o meu banho, pegava nas minhas coisas e o Bruno ainda estava no campo. Ele ficava lá uma hora depois do treino todos os dias. Merece estar a colher tudo que plantou", sublinha.E o que diferencia Bruno Fernandes dos outros?"O Bruno pensa melhor e arrisca muito. Passa sempre para a frente. Quando ele acerta, sai uma assistência ou um golo. Ele chuta muito bem e dá boas assistências, são as suas melhores características. Ele consegue construir as jogadas e depois aparecer na área para finalizá-las", explica, o avançado brasileiro.A primeira impressão que o médio português está a deixar no Manchester United não surpreende, de todo, Luiz Phellype."Não estou surpreendido com o sucesso dele. Algumas pessoas acham que o campeonato português é fraco, o que não é verdade. O nível físico e tático é muito alto. Quem se destaca aqui, consegue se destacar noutros lugares", concluiu.