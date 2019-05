Luiz Phellype com direito a prémio

A inclusão de Bas Dost entre os eleitos para o embate de hoje, frente ao Belenenses, não diminui em nada o estatuto de Luiz Phellype, que deverá manter o lugar no onze de Marcel Keizer, à semelhança do que sucedeu nos últimos seis encontros, nos quais marcou por seis vezes. Aliás, desde que o holandês foi afastado da equipa, devido à lesão no joelho direito, Phellype é o melhor marcador da equipa, com os tais 6 golos, seguido por Bruno Fernandes, com quatro finalizações bem-sucedidas. Neste período, Raphinha, Mathieu e Wendel também marcaram uma vez cada.

Contratado em janeiro ao P. Ferreira, Luiz Phellype viveu algum tempo na sombra do gigante holandês, começando a entrar aos poucos na equipa a partir de fevereiro. A lesão de Dost abriu-lhe as portas da titularidade absoluta e os golos que marcou conquistaram a confiança do técnico, que irá mantê-lo no onze.