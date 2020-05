Luiz Phellype diz que servir Portugal seria uma “honra”

Já com o passaporte português na sua posse, a hipótese de Luiz Phellype jogar por Portugal foi tema na conversa com os jornalistas brasileiros, e o avançado assumiu sem rodeios: "Se um dia quiserem, sentir-me-ia muito honrado. Há história de brasileiros na seleção de Portugal: o Deco é um ídolo, também houve o Pepe e o Liedson. Ficaria bastante honrado". Em sentido inverso, houve um português que revolucionou o futebol brasileiro em 2019: Jorge Jesus. E o avançado dos leões não ficou surpreendido: "Já se sabia quão bom treinador ele é. Havia a dúvida sobre se ia dar certo, porque a cultura é diferente, mas aplicou as ideias dele. Os jogadores do Flamengo abraçaram a ideia e deu certo."