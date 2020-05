Luiz Phellype é a única baixa

O Sporting realizou esta quinta-feira mais um treino tendo em vista o jogo com o V. Guimarães, agendado para 4 de junho. Renan Ribeiro já se treinou sem qualquer limitação após ter voltado aos trabalhos ontem e, desta forma, está disponível para regressar ao leque de opções de Rúben Amorim. A única baixa é Luiz Phellype que recupera de uma intervenção cirúrgica ao joelho direito.





Sob o calor intenso que se fez sentir na Academia, a equipa técnica voltou a insistir em exercícios táticos sempre com bola. Sexta-feira, já como aconteceu na semana passada, o técnico irá realizar um treino de conjunto em Alvalade, às 21h00, de forma a simular a condições do jogo com o vimaranenses.