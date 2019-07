Luiz Phellype: «É sempre saudável haver concorrência»

Luiz Phellype está confiante numa boa temporada ao serviço do Sporting e diz-se pronto para lutar por um lugar com Bas Dost.





"O balanço tem sido muito positivo. Os treinos têm sido bastante bons e há um bom ambiente no grupo. Até agora sentimos que estamos a fazer uma boa preparação para a nova época. É sempre saudável ter concorrência pelo lugar. Enquanto aqui estivermos vamos ter competição. Isso faz bem ao Sporting, ter nós os dois a dar o máximo para poderem jogar e depois quem escolhe é o treinador", disse o avançado brasileiro, antes da sessão matinal desta sexta-feira na Suíça.

Questionado se o plantel do Sporting tem mais qualidade nesta temporada, o atacante diz que ainda é cedo para fazer essa avaliação.

"Não sei. Ainda faltam chegarem alguns jogadores de férias e quem chegou agora precisa de tempo de adaptação ao que o clube pretende. Só acho que vamos ter ideia quando começarem os jogos e a equipa ganhe forma", sublinhou.

O Sporting tem agendado para sábado o seu segundo e último jogo de preparação no estágio da Suíça. Os leões vão medir forças com o St. Gallen, emblema do principal escalão do futebol helvético.