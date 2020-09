Luiz Phellype e Vietto ainda fora de ação

Embora por motivos diferentes, Luiz Phellype e Vietto dificilmente serão opção para Rúben Amorim testar frente ao Valladolid no particular desta noite (20 horas), em Alverca. O brasileiro está recuperado da cirurgia ao joelho direito e tem treinado, mas sob vigilância médica. Já o argentino está apto, mas tem trabalhado à parte, desde que chegou das férias com Covid-19. Voltou a testar negativo à chegada ao estágio no Algarve, mas continua a aguardar por autorização do delegado de Saúde.