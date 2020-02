Luiz Phellype espera alta

Luiz Phellype foi operado com sucesso ao ligamento cruzado anterior do joelho direito. A intervenção cirúrgica terminou já na madrugada de ontem e foi realizada pelos cirurgiões Pedro Pessoa e Nuno Oliveira na CUF Descobertas, em Lisboa. Obrigado a uma paragem nunca inferior a seis meses, Luiz Phellype foi homenageado na Academia: o restante plantel fez uma fotografia de conjunto com a camisola 29. Vítima de lesão frente ao Marítimo, na segunda-feira, o ponta-de-lança é agora o único jogador do Sporting entregue ao departamento clínico. Renan, que estava condicionado por uma tendinopatia no adutor esquerdo, está recuperado, e já treinou sem limitações.