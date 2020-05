Luiz Phellype: «Espero daqui a um mês treinar com a equipa»

Luiz Phellype, operado, a 30 de janeiro, ao ligamento cruzado anterior do joelho direito, acredita que ainda poderá dar o contributo à equipa na presente época. "Tudo vai depender de quando recomeçar a temporada. Não penso muito nisso, para não criar expectativas, mas pode acontecer", antecipa o avançado, em entrevista à ESPN Brasil, após relatar o seu dia a dia: "Tenho feito tratamentos todos os dias no clube, que me deu autorização especial, mesmo no meio da pandemia do coronavírus. Está a correr tudo bem e a recuperar bem. Espero daqui a um mês estar pronto para voltar a treinar com a equipa."

Apesar do infortúnio, a meio da temporada, o avançado também guarda boas recordações da época 2019/20. "Eu tive uma gastroenterite e fiquei três dias sem treinar, mas fui para o jogo, caso ocorresse alguma emergência. Fiquei quase dois dias sem comer e a tomar soro. No domingo, estava muito mal. Estávamos a perder, contra o Portimonense [Taça da Liga] e eu entrei no jogo. Nós vencemos de virada e eu marquei um golo no último lance do encontro. Foi especial porque a minha família estava no estádio e pela semana que eu tive", relata.





O avançado brasileiro volta a admitir sondagens do Flamengo, de Jorge Jesus, mas também reconhece que, de concreto, nada aconteceu. "Soube que, no início da temporada, fizeram uma sondagem e perguntaram. Eles tinham a dúvida se ficavam só com o Gabigol. Depois, falaram outra vez. Eu sei que proposta oficial não existiu e ninguém me ligou. Terão sido apenas perguntas sobre valores", admite o dianteiro, que prefere não ter muita informação sobre o tema: "Para me focar no Sporting, que é um clube muito grande. Quero fazer o melhor."