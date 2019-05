Luiz Phellype está em vantagem

Bas Dost está recuperado, mas, nas últimas semanas, Marcel Keizer tem repetido que o internacional holandês ainda não está em condições para completar os 90 minutos. Dado o rendimento que Luiz Phellype tem registado nos últimos jogos, o técnico holandês não tem razões para tirá-lo do onze numa fase em que os níveis de confiança estão praticamente no máximo. Nas últimas nove partidas disputadas pelos leões, o reforço de inverno assinou oito golos e, no sábado, até marcou ao FC Porto no único remate que fez à baliza. Desta forma, Bas Dost será, assim, uma solução de banco na final da Taça de Portugal.