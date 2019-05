Luiz Phellype: «Este foi o ano mais incrível da minha vida»

"Foi maravilhoso. Sabíamos que íamos ter dificuldades ao longo do ano, mas superámos tudo. Fiquei feliz por ter entrado. Keizer pediu para ter vontade, superação, que esta taça era nossa."

Chegado a meio da temporada, Luiz Phellype acaba 2018/19 com dois títulos conquistados pelo Sporting (Taça da Liga e Taça de Portugal ), o último deles com papel fundamental, ao marcar o penálti decisivo. Registos que fazem deste ano o melhor ano para o brasileiro, conforme o próprio admitiu."Não tenho como falar muito. Esse ano foi o mais incrível da minha vida. Poder saltar para um grande clube e ser campeão três vezes numa época é muito emocionante. É dificil chegar a um clube em Portugal. Vivi uma fase dificil aqui e agora que pude conquistar tudo isso é muita felicidade. Não consigo expressar-me muito bem.Somos muito guerreiros, unidos. A maior prova foi hoje. Estivemos a perder. Nunca desistimos. Foi até ao fim. Agradeço a Deus e depois à minha família, aos meus filhos que são tudo para mim.""Há muita emoção. Sinto-me realizado por tudo o que aconteceu. Quando cheguei aqui, pensei em fazer o melhor possível. Pela forma que foi, não imaginava. Passei por momentos difíceis aqui.Não sei como vamos festejar, não ganhei muitos títulos, mas espero que seja o segundo de muitos. Estar no Sporting já é muito alto na minha carreira, vencer dois títulos ainda mais."