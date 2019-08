Luiz Phellype feliz com estatuto

Enquanto não chega o prometido avançado a Alvalade para suprir a ausência de Bas Dost, Luiz Phellype tem aproveitado da melhor maneira a titularidade no ataque, de tal forma que se estreou a marcar na vitória frente ao Portimonense (3-1). Em declarações ao Globoesporte, onde recordou o seu trajeto até chegar a Alvalade, o avançado brasileiro, de 25 anos, mostrou-se feliz com a fase que vive. "Comecei bem, mas quero melhorar e fazer mais golos e assistências", frisou Phellype, que chegou a ser alvo do Flamengo de Jorge Jesus.

De olhos postos no horizonte, o atacante frisa que a atual liderança na Liga "não significa nada", mas não esconde aquele que é o grande sonho de todos. " O Sporting é um clube muito grande em Portugal, que está há muito tempo sem ser campeão nacional. Por isso, o título é a expectativa de todos. É o nosso objetivo e é também esse o sonho dos adeptos", sublinhou.