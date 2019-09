Luiz Phellype feliz pelo irmão

Os últimos meses têm sido fundamentais para a família Luciano da Silva: depois de Luiz Phellype ter consolidado o estatuto de titular no ataque do Sporting, tanto que soma dois golos nos últimos dois jogos, o seu irmão, Fabinho, de 19 anos, estreou-se pela equipa principal do São Paulo. Feito que o irmão mais velho assinalou nas redes sociais. "Orgulhoso demais de você, irmão!", escreveu Phellype, no Instagram.

Como Phellype, Fabinho joga no ataque e é o artilheiro do Tricolor no campeonato brasileiro sub-20, justificando a chamada do técnico Cuca ao plantel principal. Na derrota com o Internacional (1-0), o atacante começou no banco e substituiu Juanfrán, aos 77 minutos. Enquanto Fabinho representa o São Paulo desde 2014, Phellype esteve entre 2011 e 2012 no Desportivo Brasil, antes de rumar à Europa.