Luiz Phellype: «Foi o maior passo que dei até agora e a decisão mais acertada»

Luiz Phellype assinou na véspera de Natal pelo Sporting, até 2024, e não escondeu a alegria pela nova etapa."Aceitei porque o Sporting demonstrou um grande interesse em mim e fez-me acreditar bastante no projecto. Foi o maior passo que dei até agora e sei que foi a decisão mais acertada", disse o jogador à Sporting TV aquando da assinatura do contrato. "Quem chega do Brasil conhece a dimensão do Sporting, dos adeptos, da história e dos jogadores que passaram por aqui. Ficamos bastante satisfeitos por fazer parte de um clube deste tamanho", vincou."O Sporting precisa sempre de golos e vitórias e acho que posso acrescentar nisso também. Quero retribuir toda a confiança que colocaram em mim com trabalho e vitórias. Estou em Portugal há cinco anos e sei bem o que me vai esperar", acrescentou o jogador contratado ao P. Ferreira.Marcel Keizer também mereceu elogios: "não conhecia, mas em pouco tempo conseguiu mudar muita coisa".