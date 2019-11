Luiz Phellype: «Foi o melhor resultado da época mas temos potencial para fazer ainda melhor»

Luiz Phellype abriu caminho à goleada caseira (4-0) do Sporting sobre o PSV, com o golo inaugural, e destacou a exibição leonina nesta partida da Liga Europa.





"Este seria teoricamente o jogo mais complicado e importante para a classificação do grupo, mas tudo começou a correr bem desde muito cedo. Estamos de parabéns. Foi o melhor resultado da época, a equipa jogou bem, mas temos potencial para fazermos ainda melhor e é isso que vamos tentar", disse o avançado à SIC Notícias.

"Um jogador gosta sempre de jogar, mas foi benéfica esta paragem do campeonato por causa das seleções, pois tivemos mais tempo para Silas exteriorizar as suas ideias. O primeiro objetivo, a qualificação, está conseguido, agora vamos pensar jogo a jogo no resto da competição", concluiu.