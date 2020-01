Luiz Phellype já foi operado

Luiz Phellype foi ontem operado ao ligamento cruzado anterior do joelho direito, uma cirurgia que teve início por volta das 22 horas e sobre a conclusão da qual ainda não existia informação à hora de fecho desta edição. O avançado, de 26 anos, sofreu a lesão na passada segunda-feira, no jogo com o Marítimo, após um lance disputado com René Santos. O jogador deixou o relvado em lágrimas, e os exames posteriormente realizados confirmaram a gravidade do problema que implicará uma paragem de seis meses. Um contratempo, aliás, muito semelhante ao sofrido na época passada por Battaglia.

Conforme Record noticiou oportunamente, a operação consiste na substituição do ligamento por um tendão, ou de Aquiles ou dos músculos isquiotibiais. Caso não se registe qualquer imprevisto, o jogador receberá alta nos próximos dias, e depois iniciará o processo de reabilitação.