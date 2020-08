Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Luiz Phellype já voltou ao trabalho na academia do Sporting O avançado encurtou as férias para poder ser reintegrado no mais curto espaço de tempo





PRIMEIRO. Luiz Phellype (esq.) arrancou na Academia

• Foto: Sporting CP